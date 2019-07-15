واشنطن تدرس عواقب تسليم إس 400 إلى تركيا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تدرس عواقب تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 إلى تركيا، حليفتها في الناتو، والتي أكد أنها قد تؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة.

وتابع بومبيو، في حديث لصحيفة "واشنطن بوست"، أن "القانون يتطلب فرض عقوبات، مؤكداً أن بلاده ستلتزم بهذا القانون، مشدداً على أن القانون الأميركي يفرض عقوبات ضد الدول التي تعقد صفقات لشراء أسلحة الدفاع الروسية.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة الدفاع التركية إن طائرتي شحن روسيتين هبطتا في مطار بالقرب من العاصمة أنقرة، الاثنين، لمواصلة روسيا تسليم أجزاء من منظومة الدفاع الصاروخي إس-400 إلى تركيا في تحد للاعتراضات الأميركية.

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وذكرت الوزارة على حسابها على موقع "تويتر" أن الطائرتين الأخريين وصلتا إلى قاعدة مورتد الجوية، اليوم الاثنين، لنقل أجزاء المنظومة الروسية الصنع لليوم الرابع على التوالي. الطائرتان هما الثامنة والتاسعة اللتان تهبطان في مورتد منذ يوم الجمعة.

يُذكر أن الولايات المتحدة حذرت تركيا مراراً من فرض عقوبات عليها، العضو في الناتو واستبعادها من برنامج الطائرة المقاتلة من طراز إف-35 الشبح إذا لم تتخل أنقرة عن شراء المنظومة الدفاعية.

ورفضت تركيا الرضوخ للضغوط الأميركية، قائلة إن شراءها للمنظومة مسألة سيادة وطنية.