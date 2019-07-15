متحدث مجلس النواب الليبي: لن نسمح لأحد بالتدخل في شئون بلادنا

أكد متحدث مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن ليبيا لن تسمح لأحد بالتدخل في شأنها شكلًا ومضمونًا.

وأضاف بليحق خلال لقاء المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم مناقشة كافة القضايا الخاصة بالشأن الليبي مع البرلمان المصرى، بما فى ذلك الخلافات الداخلية داخل مجلس النواب الليبى وتقريب وجهات النظر، موضحا أن التدخل التركى فى ليبيا ضد الجيش الوطنى والحرب على الإرهاب، ولكن تم التصدى لها، مشيرًا إلى أن ليبيا لن تسمح لحد بالمساس بسيادتها.

وأشار إلى أن ليبيا تعول على الدور العربى ومصر والتى يعتبر أمنها القومى من أمن ليبيا، وتعتبر من اكبر الداعمين لليبيا.