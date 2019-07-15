شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء بريطانيا: لغة ترمب «غير مقبولة بالمرة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن)

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم (الإثنين) إن ماي تعتقد أن اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سلسلة تصريحات على تويتر أمس (الأحد) عن مجموعة من عضوات الكونجرس الديمقراطيات «غير مقبولة بالمرة».

وكان ترمب طلب من تلك المجموعة أمس «العودة والمساعدة في إصلاح الأماكن البائسة والغارقة في الجريمة التي جئن منها».

وأدان الديمقراطيون ما قاله ترمب باعتباره عنصرياً.