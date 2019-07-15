LBCI: اجتماع مالي في بعبدا ناقش الوضع المالي العام وحقيقة الأرقام المتعلقة بالموازنة

ذكرت معلومات لقناة الـ"LBCI" أنّ "اجتماعًا ماليًّا عُقد في ​بعبدا​ بعيدًا من الإعلام، ناقش ​الوضع المالي​ العام وتحديدًا حقيقة الأرقام المتعلّقة ب​الموازنة​".

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