الحريري أكد التزام الحكومة بالقرارين 1701 و2433: أعمل جاهدا على بدء مفاوضات بشأن حدودنا البحرية

لفت رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، خلال زيارته القيادة البحرية لـ"​اليونيفيل​" في ​مرفأ بيروت​ على متن الفرقاطة ​البرازيل​ية "UNIAO، إلى أنّ "وجودي معكم على متن سفينة قوة المهام البحرية هذه، هو للتأكيد مجدّدًا التزامي والتزام الحكومة ب​القرار 1701​ وبالقرار 2433، الّذي ينصّ على أن يقوم ​لبنان​ بوضع خطة لتعزيز وتطوير قدراته البحرية، وأنا أعمل دون كلل للقيام بذلك"، مشدّدًا على "أنّني فخور وسعيد جدًّا لإخباركم أنّه تمّ إطلاعي الأسبوع الماضي على المراحل الأخيرة لهذه الخطة، وسأبذل قصارى جهدي لكي يقرّها مجلس الوزراء قبل 31 آب المقبل، وهو تاريخ تجديد ولاية "اليونيفيل".

وأوضح أنّ "هذه الخطة تندرج ضمن أولويّاتي لتعزيز مؤسسات ​أمن الدولة​ والحفاظ على سلطتها على المياه الإقليمية اللبنانية، من أجل مكافحة الأنشطة الإرهابيّة والهجرة غير الشرعية و​الاتجار بالبشر​ وتهريب البضائع والمواد غير المشروعة"، مبيّنًا أنّ "ذلك يأتي في وقت أعمل فيه جاهدًا على بدء مفاوضات بشأن حدودنا البحرية، وهذا الموضوع والمفاوضات المتعلّقة بشأنه سيتعيّن علينا في النهاية اتخاذ قرارات بشأنها في مجلس الوزراء، كما أنّ تعزيز قدرات القوات البحرية اللبنانية سيلعب دورًا محوريًّا في حماية مواردنا الوطنيّة من ​النفط والغاز​".

وركّز الحريري على أنّه "لا يمكن القيام بذلك دون دعم من ​المجتمع الدولي​. لقد حان الوقت للتنفيذ الكامل لجميع الأحكام ذات الصلة من قرار ​مجلس الأمن​ 1701"، مشيرًا إلى "وجوب أن نعمل جميعًا ومعًا لضمان تمكين قوات "اليونيفيل" على القيام بوظيفتها بأقصى طاقتها مع العمل على تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والقوات البحرية، حتّى تتمكّن من تحمل هذه المسؤوليّات شيئًا فشيئًا". كما وجّه شكرًا خاصًّا إلى "شعب البرازيل وبحرييته وحكومته، على المشاركة في القوات البحرية التابعة لليونيفيل وعلى إيمانهم باستقرار لبنان".

ونوّه إلى "أنّني أشكر الجميع أيضًا على العمل الّذي يقومون به، وهو ما يجعل لبنان أكثر أمنًا، كما أنّ الهدوء الّذي نعيشه منذ عام 2006 لغاية اليوم يعود بشكل اساسي إلى ما تقومون به كقوات بحرية"، مؤكّدًا أنّ "​الشعب اللبناني​ ممتن جدا لهذا الأمر. إنّنا مسرورون جدًّا للعمل معكم ونأمل أن تتمكّن قواتنا البحرية يومًا ما بفضل تدريباتكم من القيام بهذه المهمّة، وتأمين الحماية لأرضنا ومياهنا".

كان في استقبال الحريري على متن الفرقاطة البرازيلية "UNIAO"، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول، في حضور قائد قوات البحرية في ​الجيش اللبناني​ العميد الركن البحري حسني ضاهر، قائد القوات البحرية في "اليونيفيل" الادميرال إدواردو أوغستو ويلاند، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، مستشار الحريري للشؤون العسكرية العميد الركن ​مارون حتي​، عدد من ضباط الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

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