اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى انه "من العلامات المضيئة في زمن العتمة، ‏مدير ​مصلحة الليطاني​ يتقدم من ​وزارة العدل​ بطلب اعتماد المصلحة كمركز رسمي لتنفيذ العمل الاجتماعي البديل عن العقوبات الجزائية عملا بالقانون رقم 138 2019 الصادر الاسبوع الماضي"، معتبرا ان "الرسالة الموجهة: تكتظ بهم السجون فلينظفوا الليطاني".

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كانت هذه تفاصيل خبر عقيص نوه بطلب مدير مصلحة الليطاني اعتمادها كمركز لتنفيذ العمل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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