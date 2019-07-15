منيمنة لـ"النشرة": وزارة العمل خالفت القانون وللحفاظ على خصوصية الفلسطينيين

أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني ​حسن منيمنة​ أننا "مع الحصول على اجازة عمل للعمال الاجانب ولكن مع الحفاظ على خصوصية الفلسطينيين بحيث لا يمكن ان تعاملهم كأجانب و​القانون اللبناني​ لحظ هذا الامر"، مشيرا الى انه "بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما ​المجلس النيابي​ في العام 2010 يُستثنى حصراً الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقاً للأصول في سجلات ​وزارة الداخلية والبلديات​ من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن ​وزارة العمل​".

وفي حديث ل​تلفزيون النشرة​ اسف منيمنة لاغفال هذه المادة وهذا التعديل، معتبرا ان "الخطة التي وضعتها وزارة العمل لمكافحة ​العمال​ة الأجنبية مخالفة لنص المادة فالفلسطيني لديه وضعية خاصة مختلفة عن بقية العمال الاجانب"، مضيفا:"سألتقي وزير العمل كميل ابو سليمان ونأمل ان نصل لقناعات مشتركة".