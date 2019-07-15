وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني زار مكتب حزب التوحيد العربي في بيروت

زار وفد من ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ ضم كل من أمين سر المجلس السياسي رمزي حلاوي وأعضاء المكتب السياسي خالد عبدالسلام، نزار زاكي، بلال العريضي ووليد العياش، مكتب ​حزب التوحيد العربي​ في ​بيروت​ وكان في استقبالهم رئيس مجلس الأمناء عصمت العريضي، وياسر الصفدي مستشار الوزير وهاب، وأعضاء المكتب السياسي د. ​هشام الأعور​ وجواد أبوضرغم.

وقد أكّد المجتمعون خلال اللقاء "أهمية وحدة الجبل بجميع مكوناته وأطيافه حفاظاً على السلم الأهلي، وعدم المس بأمنه واستقراره"، مشددين على "ضرورة إحالة قضية حادثة ​قبرشمون​، التي أدّت الى سقوط الشهيدين رامي سلمان وسامي أبي فراج الى ​المجلس العدلي​، خاصة وأن هذه الحادثة تشكّل سابقة أمنية خطيرة تمس ب​أمن الدولة​ وهيبة مؤسساتها وبسط سلطتها على كل أراضيها".

وحييا المجتمعون "​المؤسسة العسكرية​ و​الأجهزة الأمنية​ على الجهود التي يبذلونها"، داعين كافة الأطياف السياسية الى "التنبّه لخطورة الوضع القائم وتداعياته السلبية في حال عدم الإقتصاص من المتورطين والمحرضين الذين يعبثون بأمن البلد والإقلاع عن ​سياسة​ الأمن بالتراضي لما فيه خير الوطن والمواطن".