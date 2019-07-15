وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني زار مكتب حزب التوحيد العربي في بيروت

زار وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني ضم كل من أمين سر المجلس السياسي رمزي حلاوي وأعضاء المكتب السياسي خالد عبدالسلام، نزار زاكي، بلال العريضي ووليد العياش، مكتب حزب التوحيد العربي في بيروت وكان في استقبالهم رئيس مجلس الأمناء عصمت العريضي، وياسر الصفدي مستشار الوزير وهاب، وأعضاء المكتب السياسي د. هشام الأعور وجواد أبوضرغم.
وقد أكّد المجتمعون خلال اللقاء "أهمية وحدة الجبل بجميع مكوناته وأطيافه حفاظاً على السلم الأهلي، وعدم المس بأمنه واستقراره"، مشددين على "ضرورة إحالة قضية حادثة قبرشمون، التي أدّت الى سقوط الشهيدين رامي سلمان وسامي أبي فراج الى المجلس العدلي، خاصة وأن هذه الحادثة تشكّل سابقة أمنية خطيرة تمس بأمن الدولة وهيبة مؤسساتها وبسط سلطتها على كل أراضيها".
وحييا المجتمعون "المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على الجهود التي يبذلونها"، داعين كافة الأطياف السياسية الى "التنبّه لخطورة الوضع القائم وتداعياته السلبية في حال عدم الإقتصاص من المتورطين والمحرضين الذين يعبثون بأمن البلد والإقلاع عن سياسة الأمن بالتراضي لما فيه خير الوطن والمواطن".
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