أبو زيد: لا يمكننا ألا نطالب بعودة اللبنانيين المبعدين وإذا أخطأوا فهناك قانون يحاسبهم

أوضح النائب السابق ​أمل أبو زيد​، أنّ "هناك مبعدين من جميع الطوائف. هؤلاء مواطنون لبنانيون، وإذا أخطئوا فهناك قانون يحاسبهم". ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّه "لا يمكننا ألّا نطالب بعودة اللبنانيين، ويجب أن "نشلّح" العدو هذه الورقة الّتي كان يحاول الضغط علينا بها"، مبيّنًا أنّ "كلمة الفصل هي للمحاكم اللبنانية و​القضاء​".

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