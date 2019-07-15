لفت نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​ في مؤتمر صحفي إلى أن "نقابة المعلمين شكلت لجنة طوارئ نتريث بالاعلان عنها في الوقت الحاضر ونأمل أن تتوصل للحلول المرجوة حتى نبقى بعيدين عن خطوات غير مرجوة قبل البدء بالعام الدراسي".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبود: نأمل أن تتوصل للحلول المرجوة حتى نبقى بعيدين عن خطوات غير مرجوة قبل البدء بالعام الدراسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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