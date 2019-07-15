مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللّبنانيّة و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة"

لفتت رئيسة الهيئة الوطنيّة لشؤون ​المرأة​ اللّبنانيّة كلودين عون روكز خلال التوقيع الهيئة على مذكرة تفاهم مع"هيئة ​الأمم المتحدة​ للمرأة" إلى أنه "تساهم مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ال​لبنان​ية و"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وتشكل الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ ضمن إطار هذه الإتفاقية، خطوة ضرورية للمضي قدماً في تحسين وضع المرأة في لبنان وتعزيز دورها على الأصعدة كافة، كما تندرج، في إطار هذه المذكرة مواضيع أخرى، منها تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في ​الحياة​ السياسية على مختلف المستويات،ودعم جهود لبنان لتحقيق أجندة2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".

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