اللواء ابراهيم التقى وفداً من "هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني"

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه وفداً من "هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني" برئاسة الأميرة حياة ارسلان وجرى عرض لنشاطات الهيئة ومشاريعها المستقبلية.
وكانت مناسبة شكرت خلالها الأميرة ارسلان اللواء إبراهيم على مشاركة المديرية العامة للأمن العام في المؤتمر التي نظمته الهيئة بعنوان "تحرير وتمكين المرأة عبر الخدمة العسكرية".
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