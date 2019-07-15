اللواء ابراهيم التقى وفداً من "هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني"

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مكتبه وفداً من "هيئة تفعيل دور المرأة في القرار الوطني" برئاسة الأميرة ​حياة ارسلان​ وجرى عرض لنشاطات الهيئة ومشاريعها المستقبلية.

وكانت مناسبة شكرت خلالها الأميرة ارسلان اللواء إبراهيم على مشاركة ​المديرية العامة للأمن العام​ في المؤتمر التي نظمته الهيئة بعنوان "تحرير وتمكين المرأة عبر ​الخدمة العسكرية​".