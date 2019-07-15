لجنة الدفاع برئاسة سمير الجسر تابعت درس الموضوع المتعلق بالبلديات

تابعت ​لجنة الدفاع​ برئاسة النائب ​سمير الجسر​ درس الموضوع المتعلق بالبلديات الوارد في 3 اقتراحات واستمعت إلى مقدمي اقتراحات القوانين ورأت أن يصار إلى تشكيل فرعية في الجسلة المقبلة بمتابعة هذ الملف.

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