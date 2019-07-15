جنبلاط: أشجب الكلام اللامسؤول الذي صدر بحق السيد نصرالله من قبل احد المواقع

شجب رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الكلام اللامسؤول الذي صدر بحق امين عام "​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ من قبل احد المواقع والاشخاص"، متميناً "ان يبقى التخاطب دائما في مستوى الآداب والمسؤولية فوق كل اعتبار".

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