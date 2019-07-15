الراعي يرقي المطران كرم إلى الدرجة الأسقفيّة في آخر تموز

يرقّي البطريرك الماروني ​مار بشاره بطرس الراعي​ المطران المنتخب بيتر أسعد كرم، إلى الدرجة الأسقفيّة وذلك بعد ظهر يوم الأربعاء في 31 تموز في الصرح البطريركي في ​بكركي​.

من جهة اخرى يستقبل المطران كرم المهنئين، يوم السبت 27 تموز في جامعة الروح القدس– ​الكسليك​ من الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة ب.ظ، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السابعة مساءً.

كما يستقبل المهنئين في دير سيدة البشارة – رميش نهار السبت 3 آب 2019 من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة ب.ظ،ومن الساعة الثالثة ب.ظ إلى الساعة السابعة مساءً.