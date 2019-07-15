الراعي يرقي المطران كرم إلى الدرجة الأسقفيّة في آخر تموز

يرقّي البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي المطران المنتخب بيتر أسعد كرم، إلى الدرجة الأسقفيّة وذلك بعد ظهر يوم الأربعاء في 31 تموز في الصرح البطريركي في بكركي.
من جهة اخرى يستقبل المطران كرم المهنئين، يوم السبت 27 تموز في جامعة الروح القدس– الكسليك من الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة ب.ظ، ومن الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السابعة مساءً.
كما يستقبل المهنئين في دير سيدة البشارة – رميش نهار السبت 3 آب 2019 من الساعة الحادية عشرة صباحاً إلى الواحدة ب.ظ،ومن الساعة الثالثة ب.ظ إلى الساعة السابعة مساءً.
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