صادق النابلسي: إسرائيل تشعر بضيق خياراتها وتحذر الحرب .

اعتبر الشيخ صادق النابلسي في ندوة أقيمت في بلدةالصرفند أن "مقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كشفت عن هشاشة الكيان الإسرائيلي وأن هناك إمكانية واقعية لهزيمته وإزالته"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تشعر بضيق خياراتها وتحذر الحرب لما سيترتب على ذلك من أعباء وخسائر كبيرة. وهي تعرف أن المواجهة المقبلة مع حزب الله ستؤدي إلى هزة عالمية مهولة".
وأكد النابلسي أن "تصعيد الولايات المتحدة الأميركية ضد إيران هدفه الحوار ودفع القيادة الإيرانية للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأن هذا التشدد والضغط الغربي لا يهدف إلى الحرب بقدر ما يسعى لإبقاء الباب مفتوحاً أمام التفاهم للوصول إلى ترتيبات وتصورات مستقبلية للملف النووي وللمنطقة وأزماتها".
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