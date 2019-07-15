ماي: تصريح ترامب حول النائبات الديمقراطيات غير مقبولة على الإطلاق

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة ​تيريزا ماي​ تصريحات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ التي دعا فيها نائبات ديمقراطيات تقدميات في ​الكونغرس​ الى "العودة من حيث أتين، بانها غير مقبولة على الاطلاق".

وقال المتحدث باسم رئيسة ​الحكومة البريطانية​ للصحافيين إن ماي تعتبر "​اللغة​ التي تم استخدامها للحديث عن أولئك النساء غير مقبولة على الإطلاق".