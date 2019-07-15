ماي: تصريح ترامب حول النائبات الديمقراطيات غير مقبولة على الإطلاق

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب التي دعا فيها نائبات ديمقراطيات تقدميات في الكونغرس الى "العودة من حيث أتين، بانها غير مقبولة على الاطلاق".
وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية للصحافيين إن ماي تعتبر "اللغة التي تم استخدامها للحديث عن أولئك النساء غير مقبولة على الإطلاق".
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