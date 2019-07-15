الأسد جدد خلال لقائه عبد اللهيان دعم سوريا لإيران بوجه التهديدات الأميركية

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "الرئيس السوري ​بشار الأسد​، بحث مع المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى ال​إيران​ي للشؤون الدولية ​حسين أمير عبد اللهيان​، بتطورات الملف ​النووي الإيراني​ والسياسة الّتي انتهجتها القيادة الإيرانية لحماية مصالح شعبها في مواجهة السياسات العدوانية الّتي تنتهجها ​الإدارة الأميركية​ ضدّه". ولفتت إلى أنّ "الأسد جدّد "دعم ​سوريا​ لإيران في وجه هذه التهديدات والإجراءات الأميركية غير القانونية بحقّ الشعب الإيراني"، مبيّنةً أنّه "تمّ خلال اللقاء بحث العلاقات السورية الإيرانية ومستجدّات الحرب على ​الإرهاب​ في سوريا، والأوضاع في المنطقة".

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