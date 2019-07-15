مسؤول ايراني: العدو ليس قادرا على مواجهة الجمهورية الاسلامية

اكد عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الايراني محمد حسين صفار هرندي ان "العدو لايمتلك القدرة على مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "اهم انجاز حققه الشعب الايراني حاليا هو انه اكتشف طريقه، وان العديد من الدول تسعى الى الاقتداء به واكتشاف رمز نجاح الشعب الايراني".
واوضح ان "قدرة تأثير الجمهورية الاسلامية في المنطقة تمتد من البحر المتوسط الى البحر الاحمر بحيث جعلت العدو يشعر بالحسرة"، مشيراً إلى أنه "يمكننا أن ندعي ان الثورة الاسلامية تجاوزت الحدود الجغرافية لإيران".
ولفت صفار هرندي الى ان "رسالة الثورة الاسلامية انتشرت في جميع ارجاء المنطقة"، مضيفا: "ان ايران حققت تقدما مثيرا للاعجاب في المجالات العلمية والعسكرية ، حتى انها تبوأت المرتبة الأولى في المنطقة في التطور العلمي".
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