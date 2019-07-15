بومبيو: ندرس فرض عقوبات على تركيا بسبب "إس-400"

كشف وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "​الولايات المتحدة​ تدرس عواقب تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400 إلى ​تركيا​، حليفتها في ​الناتو​، والتي أكد أنها قد تؤدي إلى فرض ​عقوبات​ على ​أنقرة​"، مشيراً إلى أن "القانون يتطلب فرض عقوبات، مؤكداً أن بلاده ستلتزم بهذا القانون"، مشدداً على أن القانون الأميركي يفرض عقوبات ضد الدول التي تعقد صفقات لشراء أسلحة الدفاع الروسية.

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