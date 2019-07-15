اتهام لاعب شطرنج بالغش خلال بطولة دولية بسبب صورة في المرحاض

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press لعبة الشطرنج - صورة أرشيفية

انتشرت صورة للاعب الشطرنج التيشيكي إيجورز راوسيس، وهو يجلس على كرسي المرحاض ويمسك بهاتف محمول، خلال مشاركته في بطولة ستراسبورغ المفتوحة للشطرنج، وهو ما صدم الوسط الرياضي، خاصة محبي لعبة الشطرنج.

ويمنع المشاركين في البطولة من استخدام هواتفهم المحمولة خلال المسابقات، خوفًا من استخدامهم بعض التطبيقات التي تساعدهم على تحليل خطواتهم في الشطرنج، وتحسين أدائهم. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

وأفادت "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن صحيفة "تلغراف" البريطانية، التي نشرت صورة اللاعب وهو يغش، أنه اعترف بالفعل أن الهاتف الذي عثر عليه في المرحاض ملكه، لكنه برر استخدامه بأنه كان متعبا بعد المباراة الصباحية التي خاضها، وأراد تصفح فيس بوك، معترفا بأنه أخطأ في ذلك.

وتحقق الشرطة في الأمر للوقوف على ما حدث، وما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 58 عامًا، غش بالفعل من عدمه، وكان راوسيس، محل شكوك، حيث تغير أداؤه فجأة وتحسن بشكل كبير في الشطرنج خلال فترة 6 سنوات، استطاع خلالها أن يتقدم في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج على نحو جيد للغاية.