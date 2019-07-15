شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": من يتهمون التعليم المصرى بالفشل تعلموا فى ظله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأوضح هاشم، أن هناك بعض التحديات التى قد تواجه التعليم فى مصر، وفى مقدمة تلك التحديات المشكلات المادية، مؤكدا أنه إذا تم حل تلك المشكلة ستصبح المستشفيات المصرية أفضل من مستشفيات أوروبا نظرا لكفاءة الأطباء المصريين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فتحي ندا، بشأن عدم كفاءة مستشفى طوارئ جامعة طنطا في أداء المهام المنوط بها.
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم البرلمان": من يتهمون التعليم المصرى بالفشل تعلموا فى ظله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.