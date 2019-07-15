شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": من يتهمون التعليم المصرى بالفشل تعلموا فى ظله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأوضح هاشم، أن هناك بعض التحديات التى قد تواجه التعليم فى مصر، وفى مقدمة تلك التحديات المشكلات المادية، مؤكدا أنه إذا تم حل تلك المشكلة ستصبح المستشفيات المصرية أفضل من مستشفيات أوروبا نظرا لكفاءة الأطباء المصريين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور فتحي ندا، بشأن عدم كفاءة مستشفى طوارئ جامعة طنطا في أداء المهام المنوط بها.