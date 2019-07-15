شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بتوفير الاعتمادات المالية لاستكمال مشروعات الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب بدوى النويشى وكيل اللجنة، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة، لمناقشة توصيات اللجنة، بشأن زيارتها الميدانية لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، خلال الفترة من 26 إلي 27 يونيو 2019.

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وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية، بحصر كافة مشروعات الصرف الصحى المتوقفة، والتى لم تستكمل بكافة القرى وإدراجها فى الخطة لتنفيذها، وشددوا على ضرورة توجيه القروض والمنح المخصصة لمشروعات الصرف الصحى لاستخدامها فى أغراضها.