شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" توصى بتطوير مسار العائلة المقدسة بالبحيرة ورفع كفاءة الأديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب بدوى النويشى، وكيل اللجنة، توصيات اللجنة بشأن زيارتها الميدانية لمحافظتى البحيرة والإسكندرية خلال الفترة من 26 إلى 27 يونيو 2019.

وتضمنت توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة البحيرة، تطوير رحلة العائلة المقدسة، فأوصت بقيام المحافظة بمتابعة استكمال باقى أعمال البنية الأساسية وسرعة تنفيذ باقى المقترحات والتصورات بشأن تطوير رحلة مسار العائلة المقدسة وتوفير كافة سبل الراحة للوفود السياحية، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء منها فى أسرع وقت حتى يتم استغلال هذا الأثر العظيم فى جذب السياحة وتعظيم الموارد الاقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.

وأوصت اللجنة بسرعة قيام المحافظة باستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة، ومخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت.

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وشملت توصيات اللجنة سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبو المطامير، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للانتهاء من تنفيذ كافة أعمال توسعات محطة مياه الشرب بكفر الدوار.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة البحيرة بمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ باقى الأعمال بميناء الصيد برشيد الذى يعد من المشروعات القومية العملاقة التى ستحقق طفرة اقتصادية هائلة للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب، وأوصت وزارتى المالية والتخطيط بتوفير احتياجات محافظة البحيرة لاستكمال تنفيذ أعمال المشروعات المطلوبة وفقا لمخطط التنمية الشاملة لتطوير وتنمية مدينة رشيد، بهدف القضاء على العشوائيات، والتزام المحافظة بتعويض المواطنين المتضررين من أعمال التطوير.

ودعت اللجنة وزارتى السياحة والآثار لوضع خطة شاملة تهدف إلى الاستفادة من المناطق الأثرية الموجودة بمنطقة رشيد القديمة، وأوصت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وترميم ورفع كفاءة مستشفى رشيد العام.

وأوصت بإزالة كافة العوائق البيروقراطية وإدراج الاعتمادات المالية لاستكمال مشروع بشائر الخير 4، وسرعة البدء فى تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دسنوس الحلفاية العلوى على طريق مصر إسكندرية الزراعى، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد ورفع كفاءة مستشفى كوم حمادة الجديد، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال أعمال إنشاء مستشفى وادى النطرون العام.