شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 8 قوانين وافق عليها مجلس النواب خلال شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا بشأن حصاد مجلس النواب عن شهر يونيو الماضى، وتضمن التقرير مشروعات القوانين التى تمت الموافقة عليها نهائيا، وفيما يلى نرصد أبرزها:

1. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979.

2. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

3. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

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4. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات.

5. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85،88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

6. مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

7. مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

8. مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2019/2020.