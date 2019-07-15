شكرا لقرائتكم خبر عن فشل أردوغان ..ارتفاع بنسبة 40% فى مكونات الخبز بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت صحيفة الزمان التركية على لسان الرئيس العام لاتحاد نقابة منتجي الخبز في تركيا، جيهان كيلوفار، زيادة بنسبة 40% في مكونات الخبز، حيث ارتفع من 50 ليرة إلى 70 ليرة.

قال كيلوفار تعليقًا على الزيادة الأخيرة في أسعار الخميرة: “نطلب من منتجي الخميرة إعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وإلغائها”.

وأشار كيلوفار في بيانه المنشور إلى أن سعر الخبز في إسطنبول كان 1.25 ليرة تركية خلال عام 2016، لافتًا إلى أنه لم تحدث أي زيادة في الأسعار منذ ذلك الوقت.

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وأوضح أن بعض المخابز تبيع الخبز مقابل 1.5 ليرة، بالرغم من أن السعر الرسمي هو 1.25 ليرة، مشيرًا إلى أن أسعار المكونات المستخدمة في إنتاج الخبز تضاعفت منذ عام 2016 وحتى الآن.

وقال كيلوفار: “ارتفعت الأسعار في كل شيء، من دقيق، وغاز طبيعي، والحد الأدنى لأجور العاملين، وكهرباء، ووقود، وكافة المكونات المتعلقة بإنتاج الخبز. وصلت الزيادة في بعض المكونات إلى 2 أو 3 أضعاف. وبالرغم من ذلك سعر الخبز الرسمي كما هو معلن لم يتغير منذ 3-4 سنوات”.

وأوضح أن إسطنبول فقط تحتوي على 3 آلاف و700 مخبز، مشيرًا إلى أن 1700 مخبز منها غاضب على زيادات الأسعار، مع استمرار ثبات سعر الخبز بقرار من الحكومة.