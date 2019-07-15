"قوى النواب" تكشف موعد تطبيق رفع سن المعاش لـ65 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان انتهى من مناقشة جميع مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد والبالغة 168 مادة، وجرى إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وأضاف عقبي، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه من المحتمل إصدار القانون بشكل نهائي خلال دور الانعقاد الحالي وقبل الإجازة البرلمانية، ولكن الأمر متوقف على رد مجلس الدولة بشأن القانون.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلى أن القانون لا يلزم أصحاب الأعمال الخاصة بالتأمين على العمال أو الموظفين وفقًا للأجر الشامل، لأن قدرة الأماكن من الناحية المادية مختلفة عن بعضها البعض.

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وأكد النائب جمال عقبي، أنه لا يوجد أي تعارض بين المادة المتعلقة برفع سن المعاش إلى 65 عامًا ومواد قانون الخدمة المدنية، متابعًا: "في لبس عند الناس وفهم غير صحيح للأمر، المادة 41 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنص على توحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040".

وأوضح: "تتضمن المادة رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي عام 2032، برفع سن التقاعد إلى 61 سنة، ويتم زيادة سنة كل عامين".

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