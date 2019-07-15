الآثار تخطط لطرح الخدمات للقطاع الخاص بمعبدي "الكرنك" و"فيله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال وزير الآثار، إن الحكومة تخطط لطرح إدارة وتشغيل مناطق الخدمات في عدد من المناطق الأثرية للقطاع الخاص، منها معبدي الكرنك وفيله ووادي الملوك وقلعة صلاح الدين.

وأضاف الوزير خلال كلمته مؤتمر إطلاق النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية، اليوم الاثنين، إن الحكومة لديها اتجاه في المرحلة الحالية وهو العمل على إتاحة وتقديم الخدمات في الأماكن الأثرية بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بعد تطبيق ذلك في المتحف المصري الكبير.

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وذكر أنه تم خلال الأسبوع الماضي طرح كراسة الشروط لإدارة وتشغيل منطقة الخدمات بالمتحف المصري الكبير للتحالفات الخمسة التي أعلنت رغبتها في التقدم للمشروع، منها تحالف مصري أمريكي، وتحالف مصري فرنسي، وتحالف مصري إنجليزي، وشركة إماراتية.

وأشار إلى أن شركة أوراسكوم للاستثمار حصلت على حق إدارة وتشغيل منطقة الأهرامات العام الماضي، وسيتم توفير سيارات صديقة للبيئة داخل المنطقة وحناطير أفضل، بالإضافة إلى هدم نادي الرماية وعمل نفق بميدان الرماية وإقامة ممشى سياحي بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.

وقال إن من المخطط أيضا طرح إدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف القومي للحضارة المصرية، والذي يتم إقامته على مساحة 150 ألف متر مربع منها 25 ألف متر خاصة بالمتحف، والمساحة الباقية تتعلق بمناطق الخدمات والمناطق الترفيهية التي تضم سينمات ومطاعم وكافيتريات.