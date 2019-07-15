"صيادلة الإسكندرية" تتهم شركة خدمات إلكترونية بتهديد صحة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قدم نقيب صيادلة الإسكندرية الدكتور محمد أنسى الشافعي، اليوم الإثنين، بلاغين إلى المحامي العام بالإسكندرية، ورئيس جهاز حماية المنافسة، ضد شركة تقوم بتقديم خدمات إلكترونية، قائمة على بيع الأدوية بأسعار مخفضة من خلال خصومات من بعض الصيدليات والسلاسل المعروفة، ما اعتبره انتهاكا للقواعد المهنية والقانونية المنظمة لمهنة الصيدلة في مصر.

وقال "الشافعي" في تصريح صحفي اليوم: "ظهر خلال الأسبوع الماضي موقع وخدمة الكترونية لتقديم خصومات على الأدوية من بعض الصيدليات، ما يخالف قوانين التسعيرة الجبرية ولائحة آداب المهنة وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن توفير الدواء بسعر أٌل يثير الشكوك حول سلامته ما قد يشكل تهديدًا لصحة المواطنين."

وأشار نقيب صيادلة الإسكندرية في بلاغه، إلى قيام الموقع بالاتفاق مع بعض الصيدليات بتقديم خصومات على الأدوية بالمخالفة لقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية رقم 189 لسنة 1970 .

وأضاف أن الخدمة خالفت قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 3 لسنة 2005، وقانون التسعيرة الجبرية رقم 163 لسنة 1950، مما يؤدى إلى القضاء على المنافسة واحتكار مهنة الصيدلة، مبينا أنه سيتم متابعة البلاغ بالتنسيق مع الجهات المعنية لمعرفة المستجدات.