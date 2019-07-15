مجزرة في الفيوم.. زوج يذبح زوجته وأطفاله الأربعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

تجرد أب من إنسانيته، ونزعت الرحمة من قلبه، وقرر التخلص من عائلته، فذبح زوجته وأطفاله الأربعة بساطور، ولاذ بالفرار.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من المقدم إسلام لطيف نائب مأمور قسم الفيوم أول، بمقتل كل من "كريمة. م" 35 سنة ربة منزل، وأطفالها "أنس 13 سنة، آيه 8 سنوات، منة 4 سنوات، نسيم عام ونصف".

وخلال عملية البحث، أكدت التحريات الأولية، التي قادها العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن الحادث سببه تراكم الديون على الزوج الذي كان يعمل مدرسًا بدولة الإمارات.

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وتبين أن الرجل تعرف على عدد من معتادي الإجرام، الذين استدرجوه إلى طريق تعاطي المخدرات، ودفعوه لاقتحام مجال التنقيب عن الآثار، ومن ثم هددوه بخطف أبناءه وزوجته.

المتهم وخوفا من قيام المتهمين بتنفيذ ماهددوا به، ونتيجة تعاطي المخدرات، عاد إلى شقته بأحد الأبراج بحي المسلة، وأحضر ساطورًا، وانهال به على رأس الزوجة في البداية، واتجه بعدها للأطفال، حتى تأكد من موتهم، ولاذ بالفرار.

وبعمل كمين، ألقى الرائد مصطفى رمضان معاون الضبط بقسم الفيوم، القبض على المتهم، والذى أحيل لنيابة الفيوم التي تباشر تحقيقاتها.