في المطرية.. ابنة تستعين بسائق لسرقة مليون و600 ألف من شقة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، لغز سرقة مبلغ مليون و600 ألف جنيه من داخل مسكن صاحب محل مخبوزات بالمطرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة صاحب المسكن وسائق.

تلقى قسم شرطة المطرية من صاحب محل مخبوزات، مقيم بشارع الطاهرة بدائرة القسم، بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مليون و600 ألف جنيه، من داخل الشقة سكنه ووجود بعثرة بمحتوياتها.

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ونجح فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، في تحديد مُرتكبي الواقعة وهما ابنة المُبلغ-22 سنة، مديرة مبيعات بإحدى الشركات، وسائق بإحدى الشركات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررت الأولى سابقة عمل السائق بالشركة عملها، وعلمها باحتفاظ والدها بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنهم، فقامت باصطناع مفاتيح للشقة وتسليمها للسائق، والذي تمكن من دخول الشقة والاستيلاء على المبلغ المالي.

وبمواجهة السائق أيد ذلك، وقرر تخلصه من المفاتيح المصطنعة بإلقائها بالطريق العام، وأرشدا عن مبلغ مليون و196 ألف و750 جنيه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وسيارة ملاكي بدون لوحات معدنية قام بشرائها بمبلغ 425 ألف جنيه، من متحصلات السرقة .