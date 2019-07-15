خلال 24ساعة.. ضبط 5214 مخالفة مرورية و28 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 5214 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2133 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 28 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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