بالصور.. احتفالات الجزائريين بالتأهل لنهائي أمم أفريقيا يشعل غضب اليمين المتطرف بفرنسا

سادت حالة من الجدل والغضب بين أعضاء اليمين المتطرف بسبب احتفالات الفرنسيين من أصول جزائريه بالفوز على منتخب نيجيريا مساء أمس في بطولة أمم أفريقيا، بعلم الجزائر

وعدم خروجهم بعلم فرنسا.

وفي نفس الوقت، صرح استفان رافيه مرشح اليمين المتطرف القادم لعمده مرسيليا لقناة BFM، بأنه في حاله

فوزه سيصدر قرارا بمنع الخروج بعلم الجزائر بالمدينه حتي لا ينمي شعور القوميه والتي ليست شعورنا حسب تعبيره.وانتقد استفان رافيه مرشح اليمين المتطرف خروج نائبه البرلمان الفرنسي وعضو المدينه ساميه جالي للاحتفال، وذكرها بانها فرنسيه وليست جزائرية.