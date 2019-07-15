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سادت حالة من الجدل والغضب بين أعضاء اليمين المتطرف بسبب احتفالات الفرنسيين من أصول جزائريه بالفوز على منتخب نيجيريا مساء أمس في بطولة أمم أفريقيا، بعلم الجزائروعدم خروجهم بعلم فرنسا.
وفي نفس الوقت، صرح استفان رافيه مرشح اليمين المتطرف القادم لعمده مرسيليا لقناة BFM، بأنه في حالهفوزه سيصدر قرارا بمنع الخروج بعلم الجزائر بالمدينه حتي لا ينمي شعور القوميه والتي ليست شعورنا حسب تعبيره.
وانتقد استفان رافيه مرشح اليمين المتطرف خروج نائبه البرلمان الفرنسي وعضو المدينه ساميه جالي للاحتفال، وذكرها بانها فرنسيه وليست جزائرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. احتفالات الجزائريين بالتأهل لنهائي أمم أفريقيا يشعل غضب اليمين المتطرف بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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