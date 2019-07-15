مصرع 88 شخصًا جراء الفيضانات في آسيا

لقي 88 شخصا على الأقل حتفهم نتيجة للأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في نيبال وبلدان أخرى في جنوب آسيا.
ووفقا لشبكة "سي إن إن" لقي 64 شخصا حتفهم في نيبال، وأثرت الفيضانات بشكل كبير علىالمناطق الشمالية الشرقية من الهند. كما أن 19.6 مليون شخص في 12 مقاطعة قد تأثروا بالفيضانات بدرجات متفاوتة.
ووفقا للتقارير، بدأ هطول الأمطار الموسمية يوم الخميس، وتم إجلاء عشرات الآلاف منالناس بسبب ارتفاع مستوى المياه في الأنهار وقامت السلطات إرسال فرق إغاثة الكوارث إلى المناطق المتضررة.
وتضرب الرياح الموسمية جنوب آسيا كل عام. ويبدأ موسم الأمطار في يونيو وينتهي في سبتمبر.
وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها السلطات، تودي الفياضانات السنوية بحياة مئات الأشخاص وتتسبب في حدوث أضرار بملايين الدولارات.
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