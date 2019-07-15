ترامب لعضوات الكونجرس: عودوا إلى بلادكم الموبوءة لإصلاحها

انتقد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عضوات الكونجرس الديمقراطيين، قائلًا إنهم جاءوا من بلدان مختلفة، ولكن عليهم العودة إلى بلادهم لإصلاحها بدلًا من القلق بشأن السياسة الأمريكية.

كان من ضمن العضوات الموجه لهن الانتقاد، إلهان عمر، من مينيسوتا، رشيدة طالب، من ميشيغان، آيان بريسلي من ماساتشوستس، وإسكندرية أوساسيو كورتيز من نيويورك.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "نيوزويك"،

أن ترامب حاول الاستفادة من الخلافات بين أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب عن طريق تحريض رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي، ضد عضوات الكونجرس، خصوصًا في أعقاب الانقسام بين المجموعتين حول مشروع قانون حدودي لتمويل الحدود.