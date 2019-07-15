القوات اليمنية تحرز تقدمًا جديدًا على الحوثيين في صعدة

أحرزت القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي اليوم الإثنين تقدما جديدا على المليشيات الحوثية في محافظة صعدة الواقعة شمال البلاد .
وأفادت مصادر ميدانية يمنية حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية ـ إن قوات الرئيس هادي
ويأتي هذا بالتزامن مع تصاعد الاشتباكات بين القوات التابعة للحكومة اليمنية والحوثيين في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب (شرق اليمن).
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى الآن، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، ومقتل وإصابة مئات الالاف من المدنيين وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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