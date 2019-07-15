السلطات الأمريكية تشن حملة مداهمات لاعتقال المهاجرين

شنت السلطات الأمريكية، مطلع الأسبوع الجاري، عمليات على نطاق ضيق لاعتقال الأسر التي لا تحمل وثائق، في بداية لتطبيق خطة الرئيس دونالد ترامب بترحيل آلاف المهاجرين.

المتوقع أن تستهدف العملية، التي تستمر أيامًا عدة، نحو ألفي أسرة وصلت حديثًا إلى حوالي عشر مدن، أصدر قاضي هجرة أوامر بترحيلها.

تهدف عمليات الإبعاد منع حدوث زيادة في عدد الأسر الهاربة من الفقر وأعمال عنف العصابات في بلادهم في أمريكا الوسطى، مع

سعي كثيرين منهم إلى الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.

كان ترامب صرح، يوم الجمعة الماضي، بأن حملات الاعتقال بهدف الترحيل الجماعي للمهاجرين ستبدأ "قريبًا جدًا".

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جعل ترامب من اتخاذ موقف متشدد بشأن الهجرة قضية رئيسية في رئاسته، وفي مساعيه للفوز بولاية ثانية في 2020، بحسب ما نقلت "رويترز".

قال، يوم الجمعة، للصحفيين في البيت الأبيض: "ستبدأ

قريبًا جدًا، لكني لا أسميها مداهمات، إننا سنبعد كل من جاؤوا بشكل غير قانوني على مدى سنين".

كانت إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية قالت، الشهر الماضي، إن المداهمات ستستهدف المهاجرين الذين لا يملكون وثائق، الذين وصلوا في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف كبح موجة تدفق المهاجرين عند الحدود الجنوبية الغربية.

تقول الجماعات المدافعة عن حقوق المهاجرين إن التهديد الوشيك للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق يضر بمجتمعاتهم وبالاقتصاد الأمريكي، إذ إنه يجبر البالغين على التغيب عن العمل، والأطفال على عدم الذهاب إلى المدرسة، خشية القبض عليهم.