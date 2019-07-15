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خادم الحرمين الشريفين يستقبل ميقاتي والسنيورة وسلام

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استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، دولة رؤساء وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره، وأهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطها العربي، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم، والمستشار بالديوان الملكي، نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنانو وليد بخاري.


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