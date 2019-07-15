خادم الحرمين الشريفين يستقبل ميقاتي والسنيورة وسلام

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم، والمستشار بالديوان الملكي، نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنانو وليد بخاري.
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