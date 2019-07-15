الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 9 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

من جهة أخرى أفاد شهود عيان بأن 6 جرافات عسكرية بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الفلسطينيين قرب موقع صوفا وسط عمليات تجريف وإطلاق نار.

في سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق دير البلح وخانيونس وسط وجنوب القطاع.

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