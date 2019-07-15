بريطانيا: هناك فرصة ضئيلة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، اليوم الاثنين، أن الوقت لا يزال متاحاً لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة.

وقال هنت إن بلاده لا تتفق مع الولايات المتحدة، وهي أقرب حلفائها، في طريقة تعاملها مع بعض الملفات في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لا يزال أمام إيران عام كامل لإنتاج قنبلة نووية".

وسيسعى اجتماع بروكسل إلى إيجاد سبيل لإقناع إيران والولايات المتحدة بتخفيف التوترات وبدء حوار وسط مخاوف من أن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بات على وشك الانهيار.

Advertisements

اقرأ أيضاً... بيان فرنسي بريطاني ألماني: استمرار الاتفاق النووي رهن بوفاء إيران بالتزاماتها

يذكر أن إيران قررت في مايو، تعليق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتفاق، ما دفع واشنطن إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.

ورفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم لأعلى من مستوى 3.67 في المائة الذي يجيزه هذا الاتفاق، ودفع ذلك الأطراف الأوروبية في الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتحذيرها من مغبة عدم الامتثال الكامل لبنود الاتفاق.