كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كينيا تدعو إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب بعد الهجوم الصومالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت كينيا يوم السبت العالم إلى التوحد في الحرب ضد الإرهاب العالمي بعد أن قامت جماعة الشباب الصومالية المتشددة بقتل 26 شخصًا ، بينهم ثلاثة كينيين ، في جنوب الصومال.

كما حثت مونيكا جمعة ، سكرتيرة مجلس الوزراء للشؤون الخارجية ، المجتمع الدولي على الإسراع في إدراج حركة الشباب كمنظمة إرهابية بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 للمساعدة في التعامل مع الجماعة الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

"إن هذا الهجوم ، الذي تطالب به حركة الشباب ، يعد تذكيرًا آخر للمجتمع الدولي بضرورة إدراج حركة الشباب ، مثل جميع الجماعات الإرهابية الأخرى ، بموجب قرار مجلس الأمن 1267 ، وتعزيز العزم الجماعي في مواجهة الأعمال والأيديولوجية الإرهابية". قال في تغريدة.

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وقال جمعة: "أقدم خالص التعازي لعائلات وأصدقاء الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في كيسمايو ، الصومال".

وقال أحمد محمد مدوبي ، رئيس ولاية الجبالاند ، إن 10 أجانب من كينيا وكندا وأمريكا وتنزانيا كانوا من بين القتلى عندما صدم مهاجم انتحاري من حركة الشباب سيارة محملة بالمتفجرات في فندق المدينة المنورة الشهير في مدينة كيسمايو ، قبل أن يهاجم المهاجمون طريقهم داخل الفندق.

أكدت جمعية الصحفيين الصوماليين أن اثنين من الصحفيين كانا من بين القتلى.

وأعلنت حركة الشباب التي تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال مسؤوليتها عن الهجوم يوم الجمعة.