كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع أسعار النفط بسبب البيانات الاقتصادية الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين حيث تصدرت بيانات الإنتاج الصناعي والتجزئة الصينية التوقعات لكن المكاسب توجت بالأرقام الإجمالية التي أظهرت أبطأ نمو اقتصادي فصلي في البلاد منذ عقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت LCOc1 40 سنتًا، أو 0.6٪، إلى 67.12 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0923 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع الخام الأمريكي CLc1 بمقدار 19 سنتًا أو 0.32٪ إلى 60.40 دولارًا للبرميل.

وسجل كلا العقدين الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع نتيجة لخفض إنتاج النفط الأمريكي والتوترات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.

وعززت التجارة الآسيوية والآسيوية في وقت مبكر من قبل البيانات الاقتصادية الصينية أكثر إيجابية، والتي قد تشير إلى النجاح المبكر في جهود التحفيز الحكومية وربما زيادة الطلب على النفط في الاقتصاد الثاني في العالم.

وقالوا "نعتقد أن حصة النفط الخام الإضافية (الممنوحة) لمصافي التكرير الخاصة يجب أن تبقي الواردات متفائلة في النصف الثاني من عام 2019".

Advertisements

وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين أن إنتاج النفط الخام الصيني ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 13.07 مليون برميل يوميًا في يونيو، بارتفاع 7.7٪ مقارنة بالعام السابق، بعد بدء تشغيل مصافين كبيرتين جديدتين.

ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي البالغ 6.2 في المائة فقط في الربع الثاني من عام 2019 - وهو الأسوأ منذ 27 عامًا - أشار إلى تأثير التوترات التجارية مع واشنطن وأثار احتمال الحاجة إلى مزيد من الحوافز لتنشيط الاقتصاد.

وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس في تقريرها الشهري يوم الجمعة إن وفرة الإنتاج والنمو البطيء ستجعل أسواق النفط تعاني بشكل مفرط من زيادة المعروض حتى عام 2020.

واستمرت المصافي في مسار العاصفة الاستوائية باري في العمل، على الرغم من أن العاصفة خفضت إنتاج الولايات المتحدة من خليج المكسيك بنسبة 73 ٪، أو 1.38 مليون برميل يوميًا.