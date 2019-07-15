كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونيسف والشركاء يطلقون برنامج الوصول إلى التعليم في أرض الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاؤها برنامجًا بقيمة 64 مليون دولار لمساعدة الأطفال في أرض الصومال في شمال الصومال على الحصول على التعليم بشكل أفضل.

الوصول إلى التعليم في أرض الصومال محدود للغاية ، حيث أن أكثر من 50 في المائة من الأطفال خارج المدرسة ، وفقًا لتقرير نشرته الأمم المتحدة.

وبصورة خاصة ، فإن آفاق التعليم بالنسبة للأطفال في المناطق الريفية والمشردين داخلياً في سن الدراسة هم الأكثر فقراً - 26 في المائة فقط من الأطفال في المجتمعات الريفية و 16 في المائة من الأطفال المشردين داخلياً مسجلون في المدارس الابتدائية ، حسبما ذكر التقرير.

يمثل الجفاف وانعدام الأمن الغذائي والفقر واللامساواة بعض التحديات التي تعيق الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الأطفال والشباب في أرض الصومال إلى المدارس.

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لمعالجة هذه المشكلة ، شاركت اليونيسف مع السلطة المحلية والصندوق العالمي للتعليم لا يمكن أن تنتظر لبدء البرنامج.

تبلغ ميزانية هذا البرنامج ، الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات ، 64 مليون دولار أمريكي ، مع توفير أموال أولية بقيمة 6.7 مليون دولار من التعليم لا يمكن أن تنتظر. يتم طلب المبلغ المتبقي وقدره 57.3 مليون دولار من مانحين إضافيين.

من المتوقع أن يزود البرنامج أكثر من 54000 طفل بالتعليم.

وقال بيان لليونيسيف صدر يوم السبت إن الهدف من البرنامج هو "تحقيق نتائج تعليمية محسّنة للأطفال في سن الدراسة المتأثرين بحالات الطوارئ" من خلال زيادة فرص الحصول على تعليم جيد ومستدام وشامل للنوع الاجتماعي وصديق للأطفال ومستدام.