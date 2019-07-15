كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 88 شخصا جراء الفيضانات في آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 88 شخصا على الأقل حتفهم نتيجة للأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في نيبال وبلدان أخرى في جنوب آسيا.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" لقي 64 شخصا حتفهم في نيبال، وأثرت الفيضانات بشكل كبير على المناطق الشمالية الشرقية من الهند. كما أن 19.6 مليون شخص في 12 مقاطعة قد تأثروا بالفيضانات بدرجات متفاوتة.

ووفقا للتقارير، بدأ هطول الأمطار الموسمية يوم الخميس، وتم إجلاء عشرات الآلاف من الناس بسبب ارتفاع مستوى المياه في الأنهار وقامت السلطات إرسال فرق إغاثة الكوارث إلى المناطق المتضررة.

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وتضرب الرياح الموسمية جنوب آسيا كل عام. ويبدأ موسم الأمطار في حزيران /يونيو وينتهي في أيلول / سبتمبر.

وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها السلطات، تودي الفياضانات السنوية بحياة مئات الأشخاص وتتسبب في حدوث أضرار بملايين الدولارات.