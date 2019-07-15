كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح ملتقى قيادات المستقبل والحكومة الذكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أعمال الملتقي العربي الثالث لقيادات المستقبل" قيادات المستقبل والحكومة الذكية"، اليوم الاثنين، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال الفترة 15 -17 يوليو 2019 بجمهورية مصر العربية.

افتتح الملتقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة بكلمة قال فيها تعد القيادات الإدارية من أهم عوامل نجاح وفاعلية المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز إمكاناتها لتنفيذ خططها الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، ومن هذا المنطلق اتجهت المنظمة إلى عقد سلسلة من الملتقيات لإعداد قيادات المستقبل في المؤسسات العربية الحكومية والخاصة يما يكفل مواكبة تلك القيادات للتغيرات والمتغيرات في أدوار الحكومة وتحقيق التكيّف اللازم للنظم والممارسات المؤسسية معها، وذلك انطلاقاً من أهمية الاستثمار في هذه القيادات وتنمية قدراتها وتحفيزها كأحد أهم روافع النهوض بتلك المؤسسات.

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من جانبه أوضح الدكتور عادل السن مستشار المنظمة والمنسق العام للملتقى، الهدف من عقده وهو تنمية مهارات القيادات وتعزيز قدراتهم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ومواكبة التغيرات في أدوار الحكومة والتكيف مع متطلبات الحكومة الذكية.

وأشار إلى انه سيتم خلال الملتقى عرض وتناول مفهوم الحكومة الذكية وأهم تطبيقاتها، وإلقاء الضوء على دور القيادة في ظل الحكومة الإلكترونية والذكية، وكيفية تعزيز دور القيادات في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات بما يحقق توقعات وتطلعات المستفيدين من خدماتها، والتعرف على الخبرات والتجارب العالمية والعربية في مجال اختيار وتنمية مهارات وإدارة أداء وتحفيز قادة المستقبل.

يشارك في الملتقى وفد رفيع المستوى من دولة الكويت، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، سلطنة عمان، الجمهورية الإسلامية الموريتانية.