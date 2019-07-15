كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعارضة الفنزويلية تعود إلى باربادوس لمواصلة المحادثات مع الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المعارضة الفنزويلية، يوم الأحد، إنها ستعود إلى باربادوس لمواصلة المحادثات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في إطار الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في دولة أمريكا الجنوبية.

واجتمع الجانبان في الجزيرة الكاريبية، الأسبوع الماضي، في إطار محادثات تتوسط فيها النرويج، لكنه عادوا يوم الخميس لإجراء مشاورات دون إعلان اتفاق.

وقال فريق الاتصال لزعيم المعارضة خوان جوايدو، الرئيس المعترف به من قبل أكثر من 50 دولة كزعيم شرعي لفنزويلا، على موقع تويتر، إن الوفد عائد "لتحقيق التغيير الذي يمكن أن ينهي معاناة الفنزويليين".