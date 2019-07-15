كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب إفريقيا للجنة التحقيق في الفساد: أعتقد أنه هناك مؤامرة ضدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس جنوب افريقيا السابق "جاكوب زوما" للتحقيق في قضية فساد اليوم الاثنين ان هناك مؤامرة ضده وأن أعداءه أخضعوه "لاغتيال شخصيات" لأنهم يريدون إقصاؤه عن السلطة.

ويُذكر أن زوما الذي أطاح به المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم (ANC) في فبراير 2018، متهم بالسماح لأصدقائه بنهب موارد الدولة والتأثير على التعيينات الحكومية العليا خلال فترة تسع سنوات في السلطة.

وقد نفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، قائلًا: "إن الادعاءات الموجهة ضده لها دوافع سياسية. وقال محاميه في رسالة إلى التحقيق الشهر الماضي إن زوما يعتقد أنه كان هناك تحيزات كثيرة ضده.

وأضاف: "إنه مثال نادر على جلب زعيم أفريقي للحجز بعد وقت قصير من فقدان السلطة".