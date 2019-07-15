كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: المواطن الكندي محتجز لارتكابه جرائم تتعلق بالمخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن الشرطة الصينية احتجزت مواطنًا كنديًا فيما يتعلق بقضية مخدرات تتعلق بالطلبة وهو حادث يأتي وسط برد عميق في العلاقات بين البلدين.

وقالت الحكومة الكندية في مطلع الأسبوع إن مواطنًا كنديًا احتُجز في مدينة يانتاى الصينية في مقاطعة شاندونغ الشرقية، رغم أنها لم تقدم تفاصيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ إن شرطة شاندونغ اكتشفت مؤخرًا الطلاب الأجانب المتورطين في المخدرات، ومن بينهم مواطن كندي.

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وقالت السفارة البريطانية الأسبوع الماضي إن أربعة مواطنين بريطانيين اعتقلوا في جيانغسو.

وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا في ديسمبر الماضي بعد أن احتجزت الشرطة في مدينة فانكوفر منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة "هواوي"، بناءً على أمر اعتقال أمريكي. وبكين تطالب بعودتها.

وبعد اعتقال منغ، احتجزت الصين اثنين من الكنديين، متهمة إياهم بالتورط في سرقة أسرار الدولة.

