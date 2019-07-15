كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول فلبيني: ليس لدى أيسلندا أي أسس أخلاقية لتعظنا عن حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في سلسلة من قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برعاية أيسلندا بشأن حملة الفلبين على المخدرات، انتقد أعلى نواب الفلبين سجل الإجهاض في أيسلندا، مدعيًا أن الأمة الاسكندنافية ليس لديها أسباب أخلاقية لتعظ بلاده.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني، فيسينتي سوتو، إلى تجاهل قرار الأمم المتحدة للتحقيق في حرب بلاده على المخدرات والتحقيق مع أيسلندا الداعم الرئيسي لها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في السماح بإجراء عمليات الإجهاض.

وقال فيسينتي سوتو، حسبما نقلت قناة ANC الإخبارية: "لديهم المزيد من الأطفال الذين لم يولدوا بعد والذين أجهضوا أو قُتلوا، يوجد عدد أكبر من عمليات القتل بالإجهاض أكثر من مروجي المخدرات الذين يقاتلون الشرطة".

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ووفقًا لـ "سوتو": "ليس لدى أيسلندا أي أسس أخلاقية لمحاضرة الفلبين عن حقوق الإنسان، ولهذا السبب يجب على بلاده أن تتجاهل قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ترعاه أيسلندا للتحقيق في الآلاف من الوفيات بموجب معارضة حملة الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات.

"يمكن للمجرمين الرد، لكن لا يستطيع الأطفال". وتساءل "سوتو": "ما هي حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها؟"، مضيفًا أن تجار المخدرات الذين يقاتلون ويدمرون الأسر يخسرون حقوقهم الإنسانية.

تأتي تعليقات "سوتو"، في أعقاب اقتراح زميلته السناتور إيمي ماركوس بضرورة قيام الفلبين بقطع العلاقات مع أيسلندا. ووفقًا لماركوس، ابنة الزعيم الفلبيني الراحل فرديناند ماركوس، فإن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أيسلندا "سوف يرسل بيانًا قويًا مفاده أن الدول الأخرى يجب ألا تفرض قيمها على الفلبين".