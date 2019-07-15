رسميا.. محكمة “الطاس” تصدر أول بلاغ رسمي في قضية “فضيحة رادس” وتحدد موعد الإعلان عن القرار

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية، المعروفة ب”الطاس”، اليوم الإثنين، بلاغا رسميا بخصوص واقعة ما بات يعرف بفضيحة نهائي “رادس”، الذي جمع بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، في نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وأكدت المحكمة في البلاغ عينه، تلقيها لطعن من الفريق المغربي ومنافسه التونسي، في قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والقاضي بإعادة المباراة، طعن الوداد كان في 14 يونيو الماضي، بينما طعن الترجي التونسي كان في 17 من نفس الشهر.

وشددت “الطاس”، في المناسبة ذاتها، على أن الوداد البيضاوي، يطالب من خلال هذا الطعن، بمنحه لقب أبطال إفريقيا، والاستفادة أيضا من المنحة المالية الخاصة بالبطولة، وإلغاء قرار “الكاف” القاضي بإعادة مباراة الإياب، والذي تم اتخاذه من طرف اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري، في الخامس من يونيو الماضي.

أما الفريق التونسي، فيطالب بالاحتفاظ باللقب و استرجاع الميداليات التي حصل عليها في 31 من شهر ماي الماضي، إلغاء قرار “الكاف”، ثم الاستفادة من المنحة المالية واللقب.

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وفيما يخص القرار النهائي، فقد أكدت “الطاس” أنه سيتم اتخاذه، قبل متم الشهر الجاري.

إليكم بلاغ محكمة “الطاس”: